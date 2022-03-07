اعتماد عضوية مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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اعتمد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو للدورة الانتخابية الجديدة برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي.

وقال الاتحاد - في بيان له اليوم - إن التشكيل الجديد يضم كوكبة من الكوادر الرياضية المميزة والشبابية والنسائية، بما يواكب توجهات الفترة القادمة التي تعتمد على الكفاءات والخبرات في مجال اللعبة من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى من أجله الجميع.

وتضم قائمة مجلس إدارة الاتحاد كلاً من ناصر خليفة البدور (نائب الرئيس السابق)، وناصر محمد التميمي (أمين السر السابق)، ومحمد جاسم سجواني (أمين السر المساعد السابق)، وفاطمة سيد محمد سيد ممثلة العنصر النسائي والمشرفة على الجودو النسائي، وعلي محمد اليماحي اللاعب السابق وممثل شباب الجودو، وسلطان محمد الكتبي أحد أبناء اللعبة، إلى جانب الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، وعيسى موسى بن هويدن مشرف الجودو السابق في نادي اتحاد كلباء والذي ساهم في تأسيس اللعبة في النادي صاحب الإنجازات المهمة في السنوات الثلاث الأخيرة.

من ناحيته ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد جهود الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في قيادة دفة اللعبة بما يخدم أهداف القطاع الرياضي. ووجه التحية للمرأة الإماراتية لدورها المتنامي والبارز في خدمة الرياضة النسائية بعد أن أثبتت جدارتها وتميزها في أهم المواقع، مؤكداً قدرتها على تحقيق القيمة المضافة في مختلف مجالات العمل الرياضي تماشياً مع إستراتيجية دولة الإمارات ومبادئ الخمسين.

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