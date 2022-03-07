حبيب البلوشي بطل أصحاب الهمم في كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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اختتمت منافسات بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم المرحلة النهائية بعد أربع جولات تأهل من خلالها أربعة لاعبين في كل فئة للمرحلة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي المدام شارك فيها 60 رامياً ورامية.

‎وجاءت نتائج اليوم الختامي على النحو الآتي في مسابقة القوس المركب فئة أصحاب الهمم حقق الرامي حبيب البلوشي من نادي الثقة بالمركز الأول وحل غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الثاني فيما حل ثالثاً محمد الشحي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

‎أما في فئة القوس المركب رجال نجح مبارك زويره من نادي ذي آرشرز على المركز الأول متقدماً على كل من نيشانث فيندو من نادي ذي آرشيرز الذي حل ثانياً ووديع مطر من نادي ذي آرشرز ثالثاً، وعلى مستوى السيدات حصلت رامية نادي ذي آرشرز موهيتي باتل على المركز الأول وجاءت عائشة المنصوري رامية نادي الفرسان على المركز الثاني فيما حلت الرامية هناء النقبي من نادي خورفكان للمعاقين على المركز الثالث.

‎وفي فئة القوس المركب 17 سنة جاء في المركز الأول سيف النقبي من نادي خورفكان للمعاقين فيما حل ثانياً رامي نادي مليحة سهيل سالم وجاء ثالثاً علي إبراهيم من نادي خورفكان.

‎وعلى مستوى فئة القوس الأولمبي رجال حقق لاعب نادي الشارقة عبيد الحمادي المركز الأول متفوقاً على كل من عبدالله الكتبي من نادي المدام الذي حل ثانياً فيما جاء لاعب نادي الشارقة مهدي موسى المركز الثالث. وعلى مستوى السيدات حققت رامية شمايل خميس من نادي الفجيرة للألعاب القتالية المركز الأول وجاءت في المركز الثاني فاليري سردين من منتجع الفرسان وحصلت على المركز الثالث رامية نادي الفجيرة للألعاب القتالية أومينا بيمانوفا.

‎وفي فئة القوس الأولمبي شباب جاء في المركز الأول محمد عبدالرحمن من نادي الحمرية وحصل رحمة الشامسي من نادي الحمرية على المركز الثاني فيما حل أسامة سيتي في نادي الشارقة في المركز الثالث وعلى مستوى الإناث سيطر نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الأولى حيث كان المركز الأول للرامية عائشة آل علي والثاني لفاطمة محمد والثالث حصة يعقوب.

‎وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين ذكور عن فوز منصور المنصوري من نادي المدام بالمركز الأول وحل ثانياً محمد عيسى من نادي الشارقة وجاء ثالثاً خليفة الكعبي من نادي المدام، وفي فئة الإناث المراكز الأولى جاءت من نصيب نادي الشارقة لرياضة المرأة وقد فازت آمنة يوسف بالمركز الأول وهند راشد بالمركز الثاني وروضة بالمركز الثالث.

‎وفاز لاعب نادي الشارقة حسن إبراهيم بالمركز الأول في فئة القوس الأولمبي تحت 15 سنة وجاء لاعب نادي الفجيرة للألعاب القتالية ناصر علي في المركز الثاني.

وعلى مستوى الإناث سيطر نادي الفجيرة للألعاب القتالية على المراكز الثلاثة الأولى فقد نجحت الرامية هنيا عبدالرحمن في الحصول على المركز الأول فيما حصلت شيخة خلفان على المركز الثاني وعلياء آل علي على المركز الثالث.

‎فيما اكتسح نادي المدام المراكز الأولى في فئة القوس الأولمبي تحت 13 سنة ذكور بحصول مطر خليفة على المركز الأول وخليفة مصبح على المركز الثاني وسليم الكعبي بالمركز الثالث.

‎وفي ختام اليوم توج الفائزين فهد سالم رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للقوس والسهم وعادل الحمادي، عضو لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات للقوس والسهم وشارك في التتويج ممثل نادي الشارقة عبدالرحمن المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية.

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