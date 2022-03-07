شباب الأهلي بطلاً لدوري طائرة الناشئين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج شباب الأهلي، بطلًا لمسابقة دوري الناشئين للكرة الطائرة، وتوج طائرة «فرسان دبي»، عبد العزيز سلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بحضور كل من الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، وأسامة قرقاش نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي.

وقطع فريق طائرة شباب الأهلي، مشوار طويلاً وقوياً وصولاً إلى اللقب، ولم يخسر خلاله الفريق أي مباراة في البطولة، وصولاً إلى الفوز أمس في المباراة الأخيرة على الوصل بثلاثة أشواط نظيفة.

وقاد فريق ناشئي شباب الأهلي للكرة الطائرة، المدرب الوطني أحمد حمزة، ومعه الإداري فهد عبد الله، والإحصائي عدنان سمحان، والذي يقوم بدور كبير مع فرق الطائرة بالنادي الأهلي في مختلف المراحل السنية.

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