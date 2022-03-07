الأكاديمية الأولمبية تنظم الحلقة النقاشية " أبطال من ذهب "

المصدر: وام

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نظمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية الحلقة النقاشية " أبطال من ذهب "، على هامش بطولة مركز دبي الدولي المفتوحة للبولينج والتي تستضيفها دبي خلال الفترة من 27 فبراير وحتى ال 13 من مارس الجاري.

و تحدث كل من شاكر علي لاعب منتخبنا الوطني للبولينج، وسارة جمال لاعبة منتخب مصر للبولينج، عن تجاربهما الشخصية في عالم اللعبة عبر حلقات نقاشية شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية الممارسة لرياضة البولينج.

وأكد شاكر علي مهمة دعم للناشئين والشباب واستمرارية الحلقات النقاشية لتطوير التفكير من خلال نقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال القادمة والتعرف إلى المحطات التي أثرت مسيرة اللاعبين، وكيفية التعامل مع الضغوط المختلفة قبل وأثناء المنافسات والاستفادة من المشاركات على أفضل نحو ممكن.

وأشارت اللاعبة سارة جمال إلى أهمية التركيز في المنافسات والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة، وعدم الانشغال بالنتائج إلا في نهاية المسابقات مؤكدة أهمية وجود الدعم الإعلامي لجميع الرياضيين وتسليط الضوء على إنجازاتهم ليتعزز لديهم عنصر الشغف ودافع الإنجاز والنجاح.

وكرمت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية المشاركين بالحلقة النقاشية .

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