الكعبي وأليسا بطلا الكاياك في «نحن نجدف من أجل دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أسفرت نتائج سباق (نحن نجدف من أجل دبي) لفئة كاياك، بكرنفال قوارب التجديف الحديث، عن فوز بطلنا أحمد عبد الكريم الكعبي، بلقب الرجال، وحل ثانياً السوري حسن العلي، وجاء ثالثاً بطلنا محمد عبيد المنصوري، وفازت البريطانية أليسا كوك بلقب السيدات، ونالت النيوزيلندية تريسي بوتاكا المركز الثاني. فيما نالت الجنوب أفريقية نيني، لقب الناشئين، وفي فئة لوح التجديف واقفاً، فازت اللبنانية سامية ضياء بلقب السيدات، فيما حلت النيوزيلندية تريسي بوتاكا ثانية، وجاءت الكندية جيسيكا ديفيان ثالثة، وفي فئة الناشئين، جاء البولندي فريدريك سزسيسني أولاً، وحل الهندي توماس جيرمي ثانياً، ثم المصرية هلا هشام ثالثة، بينما تفوق في الرجال السوري المختار أبو الربيع، وجاء ثانياً الفرنسي جوليان انسيدي، ثم المصري هشام النجار ثالثاً.

نظم الحدث نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في أكبر بحيرة كريستالية في العالم، بواجهة الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وقام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافق محمد القاسم المدير التنفيذي لنخيل لإدارة المجتمعات (إن سي إم)، وأحمد السويدي وسامح الصغير مشرف الفعالية، بتكريم أصحاب المراكز الأولى.

سجل الحدث المجتمعي الكبير، مشاركة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع، تقدمهم أبطالنا أصحاب الهمم، ونجوم الرياضات البحرية، إضافة إلى أبناء الجاليات المقيمة من مختلف قارات العالم، مثلوا أكثر من 20 دولة، منها اليمن ومصر ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والهند والفلبين وبنغلاديش وإيران وباكستان ونيوزيلندا وكندا وفرنسا وبولندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وبريطانيا وأذربيجان.

تنسيق

ونظم النادي الفعالية المجتمعية الكبيرة، بالتنسيق مع شركة نخيل العقارية، ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم -الحي الأول، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، ومؤسسة (وواتر أدفانتشر دبي).

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