الصابري: 15 عاماً تكفي يا «تايكواندو»

المصدر: دبي: علي شدهان

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وضع إسماعيل علي الصابري، الحكم الدولي، العضو السابق في اتحاد الإمارات للتايكواندو، حداً لمسيرته الطويلة في رياضة التايكواندو، بإعلان اعتزاله التحكيم الدولي بصورة نهائية، وبلا أدنى رجعة، وذلك بعد مشوار طويل، امتد لأكثر من 15 عاماً، شارك خلالها في إدارة وتحكيم مئات من المباريات في بطولات العالم، والبطولات الآسيوية والعربية والخليجية والمحلية.

ويحمل الصابري الحزام الأسود «6 دان»، ويعتبر من الجيل المؤسس لرياضة التايكواندو في الإمارات، وله بصمات واضحة، ومواقف مشهودة في نهضة وتطور رياضة التايكواندو في الدولة.

وأكد إسماعيل الصابري أنه قرر الاعتزال نهائياً وبلا رجعة في مجال التحكيم الدولي، مشيراً إلى أنه يعتز كثيراً بتمثيله الإمارات، وحصوله على العديد من الجوائز، وأن قراره بالاعتزال يجسد رغبته في إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية، وتهيئة الظروف أمام الكفاءات الشابة، موجهاً الشكر إلى كافة الجهات والشخصيات الرياضية في الإمارات، لدعمها له طوال مسيرته الرياضية.

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