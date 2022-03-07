محمد الشرقي يتوج أبطال مونديال «إكس كات الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ووام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور الأنشطة الرياضية، وأهميتها في رفع مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم القطاع الرياضي بالدولة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتعزيز الجهود في مجال الرياضات البحرية في الفجيرة، وترسيخ سمعتها في استضافة المنافسات الرياضية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تتويج سموه، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، للفائزين في بطولة العالم للزوراق السريعة «إكس كات»- جائزة الفجيرة الكبرى، التي أقيمت في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وفاز بالمركز الأول بالسباق الأول الزورق 10، بقيادة الإيطالي جوفاني، والأسترالي دارلين، بينما حل الفريق البريطاني في الزورق 2 بقيادة سكوت وليم ومارتين كامبيل بالمركز الثاني، يليه زورق 3 لشرطة دبي، بقيادة الثنائي عارف الزفين، ونادر بن هندي، وفي السباق الثاني حقق كل من زورق موناكو رقم (6) المركز الأول بقيادة الإيطالي توماس بولي وماتيو نوكوليني، يليه الزورق 10، بقيادة الإيطالي جوفاني، والأسترالي دارلين، ثم الزورق 16 «فروستي آند ساردي»، بقيادة الثنائي روبرتو لبيانو وجامباو.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بمستوى تنظيم الحدث الرياضي، ونتائجه الإيجابية، التي تعكس قدرة الفجيرة على استضافة المنافسات الرياضية، واستقطاب الأبطال العالميين للمشاركة فيها، مؤكداً جاهزية الإمارة ومستوى إمكاناتها في تحقيق أفضل التوقعات في البطولات المقبلة.

حضر التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور رافيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

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