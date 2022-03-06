مالك نانت في ضيافة «دبي الرياضي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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استعرض سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي في استقباله فالديمار كيتا مالك نادي نانت أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، نمو القطاع الرياضي في دبي، وزيادة عدد الممارسين في مختلف الرياضات، وقدم له شرحاً عن دور مجلس دبي الرياضي والفعاليات الرياضية المتنوعة، التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً وعن تواجد جاليات لأكثر من 200 دولة يعيشون في الإمارات ومدى انتشار الرياضة في أوساط المجتمع

حضر اللقاء ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وأكد حارب أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بجميع أنواع الرياضات، وأن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، التي تتجاوز 400 فعالية في العام الواحد تضم رياضات متنوعة وبطولات دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية، لكن كرة القدم تحظى باهتمام كبير، ويحرص المجلس على التعاون مع مختلف الأطراف، من أجل تطوير قطاع كرة القدم والاطلاع على التجارب الناجحة، والاستفادة من الاحترافية.

وقام حارب بإهداء الضيف نسخة من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تعاون

وعبر فالديمار كيتا عن سعادته بزيارة دبي، وأكد حرصه على التعاون مع مجلس دبي الرياضي وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم لا سيما أن دبي تعد منطقة جذب مهمة لكبرى الأندية العالمية، كما أن أجواء الاستثمار فيها تشجع جميع الأطراف على تعزيز التعاون في كافة المجالات، وأشاد بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية، التي تشهدها إمارة دبي، وعبر عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي، كما عبّر عن إعجابه بجودة الحياة في دبي والأجواء الداعمة للاستثمار في جميع المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي.

جولة

واصطحب سعيد حارب الضيف في جولة بمقر المجلس، وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ومختبر الابتكار، وجهاز نبض الموارد البشرية، وأطلعه على دليل الفعاليات الرياضية، الذي يضم قائمة الفعاليات الرياضية، التي تنظم في دبي خلال عشر سنوات.

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