اتحاد الكاراتيه يوزع حقائب تشكيلته الجديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وزع اتحاد الإمارات للكاراتيه، حقائب تشكيلته الجديدة للدورة 2020-2024، وذلك في أول اجتماع لمجلس إدارته برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبحضور أعضاء المجلس، المهندس مروان سنكل، وراشد عبد المجيد آل علي، والمهندس حميد شامس، ومحمد حربوك الشحي، وإبراهيم النعيمي، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتور عبد الله البادي، وهشام العلماء، إضافة إلى الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

تعاون

ورحب الرزوقي بأعضاء المجلس، وتم تعريف الأعضاء الجدد بالمجلس، وحث الجميع على التعاون من أجل تكملة نجاحات مجلس الإدارة، وشرح المسؤوليات التي تقع على الاتحاد وأعضائه، والعاملين فيه، موجهاً الشكر لأعضاء المجلس السابقين لما بذلوه من مجهودات لخدمة «كاراتيه الإمارات»، شارحاً ما يواجه اللعبة من صعوبات، وكيفية إيجاد الحلول لها، وتوسيع قاعدة اللاعبين، واستكشاف المواهب من خلال المسابقات المحلية.

وتقدم الرزوقي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تعاونه المستمر مع الاتحاد، ودعمه لبطولة العالم التي أقيمت في نوفمبر الماضي 2021 بدبي، مقدماً جزيل الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتفضله بدعم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، بإقامتها للمرة الأولى بالفجيرة فبراير الماضي 2022، مؤكداً ثقة الاتحاد الدولي الكبيرة في قدرات أبناء الإمارات التنظيمية.

هيكلة

وأعاد المجلس هيكلة اللجان العاملة بالاتحاد، واعتماد رؤساء اللجان، وتوزيع المناصب كالتالي: راشد عبد المجيد آل علي نائباً أول للرئيس، رئيساً للجنة المنتخبات، المهندس مروان محمد سنكل، نائباً ثانياً للرئيس، المهندس حميد شامس، أميناً عاماً، الدكتور عبد الله البادي، أميناً عاماً مساعداً، رئيساً للجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، محمد حربوك الشحي، مديراً مالياً، حصة بن حيدر، رئيساً للجنة المرأة، إبراهيم النعيمي، رئيساً للجنة المسابقات، هشام العلماء، رئيساً للجنة التسويق والاستثمار، الخبير محمد عباس، رئيساً للجنتي الفنية والاختبارات، الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيساً للجنة الحكام، وتعيين الحكم الدولي إبراهيم الجناحي، الرئيس السابق للجنة الحكام، مستشاراً للجنة، تقديراً لجهوده في السنوات السابقة، مع استمرار لجنتي التنظيم والأمن والسلامة في مهامها، واستحداث لجنتي الانضباط والاستئناف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد. وحث الرزوقي، رؤساء اللجان بسرعة تشكيل أعضاء لجانهم لاعتمادها للبدء في تنفيذ المهام خلال الفترة القادمة مع تحديد المهام والواجبات.

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