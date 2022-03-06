صدارة تشيكية في بطولة «الإمارات للموتوسيرف»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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سيطر المتسابقون التشيك على معظم المراكز الأولى في الجولة الأولى لبطولة الإمارات للموتوسيرف التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة 34 متسابقاً في 4 فئات.

وفاز الثلاثي التشيكي، ماتياس كوليج وأليكس لوكشيدر ولوكاس كوزون بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الماستر، وصعدت التشيكية أنتيا ستلوكولوفا، منصة التتويج مرتين وحققت لقب فئتي التشالنجر والتحدي، والسيدات.

وأكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب أن البطولة حملت صبغة دولية بتنوع وتعدد الجنسيات المشاركة خلالها، وقال: «تنوع جنسيات المتسابقين دليل على السمعة القوية التي يتمتع بها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على المستوى الدولي، وهو ما تجسد في زيادة الإقبال على المشاركة من جميع دول العالم».

وأضاف: سهولة انتقال المتسابقين رفقة معداتهم الخاصة لا سيما ألواح «الموتوسيرف» وإحضارها معهم ساهم في زيادة الإقبال، خصوصاً أنها من البطولات الحديثة في الرياضة البحرية.

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