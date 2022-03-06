الجزيرة يطارد الشارقة في أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصل الجزيرة مطاردة الشارقة بدوري رجال اليد، بختام الجولة الرابعة من الدور النهائي للبطولة، التي تشهد مشاركة 8 فرق، تسعى لتحقيق أفضل النتائج في المسابقة الأقوى والأطول، بموسم أقوياء اليد 2021/2022.

حيث رفع الجزيرة رصيده إلى 12 نقطة، عقب فوزه الصعب على مليحة 29/28، ليستمر بمطاردة الشارقة حامل اللقب، الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة، عقب فوزه المهم على العين بدار الزين 26/21، واستمر النصر بتحقيق نتائج إيجابية، للبقاء ضمن قائمة الأوائل بسلم الترتيب العام، بوصوله للمركز الثالث، برصيد 11 نقطة، بعد فوزه السهل على فريق دبا الحصن 25/19، واختتمت الجولة بفوز شباب الأهلي العريض على الوصل 35/24، ليحافظ على موقعه الرابع، وبفارق نقطة عن النصر الثالث.

وعلى ضوء النتائج، لم تتغير مواقع بقية الفرق، حيث استمر العين بمركزه الخامس 7 نقاط، ومليحة السادس 6 نقاط، والوصل السابع 6 نقاط، بفارق الأهداف، ودبا الحصن الثامن الأخير 4 نقاط.

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