ذهب المصارعة الشاطئية لخورفكان والفجيرة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطر فريقا خورفكان والفجيرة للفنون القتالية على صدارة نهائي مسابقة دوري المصارعة الشاطئية للأشبال والناشئين والتي نظمها اتحاد المصارعة والجودو، بشاطئ الخان في الشارقة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وفاز خورفكان بلقب فئة الأشبال برصيد 6 ميداليات ملونة من 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، وأحرز الذهب حمد عبدالله، وزن تحت 35 كغم، ومحمد الرئيسي، وزن تحت 40 كغم ومحمد النقبي، وزن تحت 50 كغم. وحل في الوصافة فريق الفجيرة للفنون القتالية بذهبيتي عبدالله الكياني في وزن تحت 60 كغم، وعبدالله بسام في وزن فوق 70 كغم، وحل في المركز الثالث فريق الأنصار الشارقة.

وفي فئة الناشئين حقق فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول محققاً 11 ميدالية منها 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ونال الذهب فهد سلطان، وزن تحت 60 كغم، وراشد أصغر، وزن تحت 70 كغم، ومحمد خالد، وزن فوق 80 كغم بينما نال خورفكان الوصافة بذهبيتي حمد الهاشمي، وزن تحت 80 كغم، وهوتي شاهين، وزن تحت 50 كغم، وقام محمد جاسم أمين السر المساعد وأحمد سليمان البلوشي عضو مجلس الإدارة بتتويج الفائزين.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بارتفاع المستوى الفني للمصارعة الشاطئية التي وجدت اهتمام الأندية وجدد الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إسهامهما في النجاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز