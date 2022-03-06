ورشة ناجحة لكرة اليد بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة فنية لكرة اليد بعنوان «تطوير مهارات التصويب وبناء الهجومات على الأجنحة» بنادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، بمشاركة 20 مدربًا من مدربي اللعبة بأندية الإمارة المختلفة قدمها طارق بو سنينة أخصائي اللعبة بالمجلس، تضمنت محاضرة علمية وحصة تدريبية بمشاركة أشبال فريق كرة اليد لنادي اتحاد كلباء، وتم التأكيد على توظيف مخرجات الورشة في الحصص التدريبية والمنافسات الرياضية من أجل تطوير الأداء الفني للاعبين.

وأشار نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، إلى أن الورشة تأتي ضمن أجندة الإدارة لتنظيم الورش العملية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية للمدربين بأندية الإمارة بما يسهم في تأهيلهم فنيًا وعمليًا عبر أخصائيي الألعاب بالإدارة وبما ينعكس على تطبيق ذلك في الأندية وعلى اللاعبين وتطوير مستوياتهم ومهاراتهم، مشيرًا إلى أنه ستتواصل هذه الأنشطة والبرامج خلال الفترة المقبلة بناءً على الجدول المعتمد، مشيداً بالإقبال الطيب من المدربين بأندية الإمارة للمشاركة في الورشة والتفاعل معها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز