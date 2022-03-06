ختام كأس الصداقة الإماراتية للكريكيت بالشارقة غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تختتم غداً على استاد الشارقة للكريكيت، بطولة كأس الصداقة الإماراتية 2022، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخة موزة عبيد سهيل آل مكتوم، وقدمت 5000 تذكرة مجانية لمشجعي الكريكيت، من أجل متابعة البطولة، والتي حظيت بمشاركة نخبة من أساطير لعبة الكريكيت، مثل: قائد المنتخب الهندي السابق، محمد أزهر الدين، ونجم بوليوود سونيل شيتي، والنجم الباكستاني السابق عمران نذير، والنجم السريلانكي أجانثا مينديس.

من جانبه، قال عثمان بن أحمد، العضو المنتدب لشركة الشيخة موزة آل مكتوم للاستثمار ذ.م.م، قدمنا 5000 تذكرة لمحبي لعبة الكريكيت في الإمارات، حتى يتمكنوا من مشاهدة أساطير اللعبة من أرض الملعب مباشرة، هي بادرة شخصية، تعكس دعمنا لكأس الصداقة الإماراتي، والتي شهدت مشاركة الفرق الأربعة ونجومها الأفذاذ.

بدوره، أكد أسلم جوروكال المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة أرب سبورتز سيرفيس، والمنظمة لكأس الصداقة الإماراتية: نجحت كأس الصداقة الإماراتية، في اجتذاب عشاق اللعبة بعد طول غياب، وساعد التنظيم الجيد، ووجود الأسماء الكبيرة من أساطير الكريكيت، في زيادة الإقبال على متابعة مباريات البطولة، ولعل مثل تنظيم هذه الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعزز من السياحة الرياضية، والتي تشتهر بها الدولة.

وواصل: كأس الصداقة الإماراتي، جلب أساطير بوليوود، وأساطير الكريكيت السابقين، من أجل الترويج، ولدينا خطط لجعله حدثاً سنوياً، يليق بقيمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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