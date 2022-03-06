برعاية حمدان بن زايد ..انطلاق مهرجان الظفرة البحري بشاطئ المغيرة في المرفأ 17 مارس

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، تنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 26 مارس الجاري على شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

يهدف " مهرجان الظفرة البحري " إلى ترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالتراث البحري والحفاظ على الهوية الوطنية، ويعزز استراتيجية صون التراث الإماراتي وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر كما يدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخي ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب وترسيخ مكانـة منطقـة الظفـرة وجهـة سـياحية فريـدة مـع مـا تمتلكـه مـن مقومـات ومـا تسـتضيفه مـن فعاليـات مميـزة.

ويقدم " مهرجان الظفرة البحري " بدورته الثالثة عشرة باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية والفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية من خلال وسائل حضارية في التعريف بالموروث الأصيل والصورة الرائعة عن حضارة الشعب الإماراتي وارتباطه بقيمه وأصالته وعادات الموروث وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع البحري في إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي العريق في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يضم المهرجان سباق التفريس التراثي، وسباق المرفأ للتجديف التراثي، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدما، وسباق الكايت سيرف، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التجديف الواقف، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الشعبية ومسابقات الكيرم والدومنو، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب المكشات ومنطقة التخييم "المقطورات المتنقلة"، وعروض للفنون الشعبية والحفلات الغنائية، وعروض الألعاب النارية والخيول، ومطاعم المأكولات السريعة المتنقلة "فود ترك".

كما يضم المهرجان السوق الشعبي الذي يحتضن بيت النوخذة وقرية الطفل وعروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية، إذ سيفتح السوق الشعبي أبوابه أمام الزوار يوميا من الساعة الرابعة مساء إلى العاشرة مساء، ويحتوي على العديد من المحال المتنوعة التي تجمع التراث الإماراتي البحري والصحراوي، وتعرض العديد من المنتجات التراثية المحلية والخليجية.



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