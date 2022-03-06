محمد الشرقي يطلع على خطط التعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية والفجيرة

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة،الدكتور رافيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة برئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، مشيدًا بدور الاتحاد في دعم النشاط الرياضي البحري في الدولة بما يُبرز مكانتها في هذا المجال عالميًا.

واطلع سموه على الخطط المستقبلية ومحاور التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في الأنشطة والبطولات الرياضية المقبلة التي ستقام في الفجيرة.

وأكد سموه، على دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للرياضات بأنواعها، وتوجيه سموه برعاية وتدريب الرياضيين، واستضافة المنافسات الرياضية على أرض الفجيرة، بما يعزز مشاركتها في مجال التنظيم الرياضي العالمي ويدعم استراتيجية الدولة في هذا المجال.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بدعم سمو ولي عهد الفجيرة لبرنامج تدريب الناشئين على الرياضات البحرية في الفجيرة من خلال أكاديمية تدريب الناشئين، باعتبارها نموذجًا للاتحاد الدولي للرياضات البحرية ودول العالم في تأسيس وتدريب الشباب والناشئين.

كما أكد على السمعة الدولية التي تحظى بها الفجيرة في الرياضات البحرية وتنظيم المنافسات العالمية، مشيرًا إلى المزيد من التعاون المستقبلي بين الاتحاد والإمارة .

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.



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