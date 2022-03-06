وفاة أعظم لاعب كريكيت في أستراليا

المصدر: البيان

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عرضت حكومتا أستراليا وفيكتوريا تقديم جنازة رسمية للاعب الكريكيت الأسترالي شين وارن، الذي توفي أول أمس إثر نوبة قلبية.

وأصيب وارن، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً فقط، بنوبة قلبية ليلة السبت في تايلند، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وأعلن رئيس وزراء دانيال أندروز أنه سيعيد تسمية مدرج MCG باسم اللاعب شين وارن بشكل دائم وهو الملعب الذي أحرز فيه وارن هاتريك.

من جانبه قال موريسون في نعي وارن “فقدنا أعظم لاعب كريكيت في أستراليا”.

كما عبّر لاعبو أستراليا لرياضة الكريكيت عن حزنهم لفقدان وارن، مادحين شخصيته ولعبه البطولي في مبارياته كافة.

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