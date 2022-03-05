بهجة وسرور في كرنفال التجديف في البحيرة الكريستالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حقق كرنفال التجديف الحديث لأصحاب الهمم، والذي نظمه، يوم أمس، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن سلسلة مهرجانات بحر دبي المجتمعية تحت شعار «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» نجاحاً كبيراً، فاق الوصف بمشاركة أبطالنا نجوم منتخبنا الوطني والأولمبياد الخاص.

وحظي الكرنفال، الذي أقيم في أجمل وأكبر بحيرة كريستالية في العالم في الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم إحدى أرقى الوجهات السكنية في قلب الإمارة النابض باهتمام كبير ومتابعة كبيرة.

وشارك أبطالنا في الفعالية التي اشتملت على مراحل خاصة في مسار في بحيرة الحي الأول، وسط تشجيع من أولياء الأمور ومحبي الرياضة، والذين حرصوا على المشاركة في هذا التحدي الفريد والكبير، والذي يقام للمرة الثانية في هذا المكان الجذاب، حيث أصبح جميع المشاركين فائزين في هذه الفعالية، ونالوا الميدالية التقديرية.

وتقدم المشاركين نجوم نادي دبي لأصحاب الهمم، بقيادة بطلنا الأولمبي محمد خميس خلف، والبطلة سهام الرشيدي، اللذين خاضا تحدياً مثيراً على امتداد كورس ومسار السباق في البحيرة الخلابة اتسم بالتشويق، حيث رسمت اللجنة المنظمة ابتسامة عريضة على جميع المشاركين، من خلال تكريمهم التكريم اللائق بميداليات المشاركة، والتي تحمل رسالة حب ووفاء إلى خط دفاعانا الأول.

وشارك في تحدي كرنفال «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» أيضاً نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وضم الوفد كلاً من عمر المسكيني مدرب فريق التجديف، واللاعبين محمد صالح الزبيدي صاحب ذهبية وفضيتي دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وصالح فهد حتروش صاحب برونزية الزوجي كاياك في الألعاب العالمية، وعمر محمود الحمادي أحد نجوم الفريق الصاعدة.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه أحمد حسن السويدي رئيس الحكام بتكريم المشاركين والجهات الراعية، وفي مقدمتها شركة نخيل العقارية ومشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم- الحي الأول ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي أبوظبي التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ولجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء.

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