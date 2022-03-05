محمد عبدالله مستشاراً ومديراً للتطوير لـ «المواهب الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت وكالة المواهب الرياضية المتميزة، إحدى الشركات الوطنية الرائدة، عن تعيين محمد عبدالله مستشاراً للوكالة ومديراً لإدارة تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية، وذلك باعتباره أحد الكفاءات الوطنية الذين حققوا نجاحات بارزة في المجال الرياضي على كافة الأصعدة بعلاقاته الدولية الواسعة.

تم توقيع العقد بحضور الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة فام القابضة؛ رئيس مجلس إدارة الوكالة، ونورا الجسمي عضو مجلس الإدارة، وعلي عبدالله بن حيدر عضو مجلس الإدارة، وأشرف أحمد محمد، عضو مجلس الإدارة، وخالد ياسين العضو المنتدب، وذلك إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من العمل لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة التي تعزز دور الوكالة في الارتقاء بالعمل الرياضي الاحترافي في مجالات عدة ستحدث مفاجآت قوية في الفترة القادمة لبلوغ المنجزات الوطنية.

وأوضح الدكتور فيصل علي موسى، إن فكرة التعاقد مع محمد عبدالله نابعة من الرغبة في تحقيق المخرجات التي تسعى إليها الوكالة بالعمل على إنجاز الخطة المقررة و دعم المجالات التطويرية التي تصب في مصلحة الرياضة الإماراتية وفق أفضل المؤشرات العلمية والممارسات المتبعة التي تعتمد على التحليل العلمي والتجربة الجيدة، وتفعيل دور الرياضة الاستثماري من خلال الشراكات المرتقبة مع مؤسسات رياضية مختلفة، فضلاً عن مشروع رائد من شأنه أن يعزز التطور المنشود على مستوى الأندية والمنشآت الرياضية، بما يتماشى مع رؤيتهم الداعمة للتطور والريادة التي تصب في المقام الأول بالمصلحة العليا للرياضة والرياضيين.

يذكر أن، محمد عبدالله يمتلك خبرات رياضية طويلة، إذ تم تعيينه سفيراً للجنة الأولمبية الكرواتية في دولة الإمارات والشرق الأوسط، استناداً إلى خبرته الميدانية الواسعة في مجال التواصل الدولي بوجوده في السابق مديراً للمكتب الخاص لرئيس رابطة دوري المحترفين الإنجليزي في الدولة والشرق الأوسط.

وكان عبدالله حلقة تواصل بين السير ديفيد ريتشارد رئيس رابطة دوري المحترفين الإنجليزي السابق، والاتحادات الكروية وروابط ولجان كرة القدم في المنطقة، فضلاً عن عمله في الدوري السعودي كمدير لمكتب رئيس دوري الأمير محمد بن سلمان، كما عمل منسقاً عاماً لمجلس دبي الرياضي، وتنفيذي علاقات خارجية بمكتب الأمين العام اللجنة الأولمبية الوطنية ومسؤول إعلامي في رابطة دوري المحترفين. كما ساهم في إطلاق مشروع التعاون الكرواتي لإدارة الجوانب الفنية لنادي اتحاد كلباء بقيادة مجموعة من الخبراء والمدربين الكروات، وغيرها من الجهود التي قام بها مع العديد من الأندية الإماراتية والخليجية في مشاريع مختلفة.

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