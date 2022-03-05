الحوسني بطل «دولية الغدير للشطرنج»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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توج الدولي الإماراتي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب بطولة الغدير الدولية للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وحصد الكأس والميدالية الذهبية، برصيد 6 نقاط من 7 جولات، وجاء الفلسطيني حسام التكروري بالمركز الثاني، برصيد 5.5 نقاط، وتساوى معه بنفس رصيد النقاط، الإماراتي أحمد الرميثي، الذي حل في المركز الثالث، وحصدت أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، برصيد 4.5 نقاط، وهزاع صلاح بجائزة أفضل لاعب إماراتي برصيد 5 نقاط.

شارك في البطولة عدد كبير من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية، ولاعبي ولاعبات العين، وتوج الفائزين محمد أمين بن عبد الله الزرعوني الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأشاد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لأنشطة وبرامج النادي لنشر رياضة الشطرنج والألعاب الذهنية، بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي، في ظل توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، بضرورة تنظيم المهرجانات والبطولات الدولية المتنوعة للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف، من أجل زيادة التصنيفات الدولية، وتطوير المستوى الفني للاعبات ولاعبي النادي، استعداداً للمشاركات الخارجية والمحلية المقبلة.

وأقيمت المنافسات بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة، المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالنادي، وذلك طبقاً للنظام السويسري من 7 جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 3 دقائق للمباراة، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة من بداية المباراة، طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.

وتولى رئاسة حكام البطولة، الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي.

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