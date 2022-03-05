خورفكان يحتضن بطولة ألعاب القوى للمرأة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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ينظم اتحاد ألعاب القوى، بطولة لرياضة المرأة الأحد، في نادي خورفكان للمعاقين، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، وتتضمن مسابقات المشي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي، رمي الرمح ورمي القرص، وتقام البطولة تقديراً لما تقدمه المرأة الإماراتية في المجال الرياضي على جميع الصعد بالتميز والكفاءة والتطور المهني والتقني، وبما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتأكيد وجودها الفاعل والمؤثر في مسيرة العطاء والتنمية والازدهار.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة ترتيبات البطولة بالتعاون مع مسؤولي نادي خورفكان للمعاقين، وتنطلق المنافسات بسباق 100 متر عدو لفئة الأشبال بنات، ثم سباق 100 متر عدو لفئات الناشئات والشابات والسيدات، وسباق 400 متر عدو للناشئات والشابات والسيدات، ويعقبه سباق 1000 متر جري لفئة الأشبال بنات، ثم سباقات 1500 متر جري لفئات الناشئات والشابات والسيدات، و3000 متر مشي لفئات الناشئات والشابات والسيدات، وسباق 4×50 تتابع لفئة الأشبال بنات، ثم 4×100 تتابع لفئات الناشئات والشابات والسيدات.

وتتواصل البطولة بمسابقات الوثب الطويل ورمي الرمح ورمي القرص والوثب الطويل للفئات المختلفة وتتضمن الأشبال والشابات والسيدات.

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