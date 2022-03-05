فان ريل ولورا بطلا «آيرون مان دبي» للترايثلون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حسم البلجيكي مارتن فان ريل صراع الأقوياء وأحرز لقب النسخة السابعة من بطولة آيرون مان دبي للترايثلون متفوقاً على 2600 رياضي ورياضية من 100 دولة من مختلف قارات العالم شاركوا في البطولة التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي واستقطبت 1675 مشاركاً من خارج الدولة.

وقطع فان ريل مسافة السباق البالغة 113 كيلومتراً بزمن قدره 3:26:06 ساعات، والتي تضمنت ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً، فيما تمكنت الألمانية لورا فيلبس المصنفة رقم (3) على العالم من إحراز لقب السيدات بزمن 3:53:03 ساعات، متفوقة على حاملة اللقب السويسرية دانيلا ريف المصنفة رقم (2) على العالم التي حلت في المركز الثاني بزمن 3:56:55 ساعات.

وتوج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الحاج مدير البطولة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

بدأت المنافسات في السابعة صباحاً بسباق السباحة من منطقة الشاطئ المفتوح بجوار فندق جميرا بيتش لمسافة 1.9 كيلومتر، وانتقل المشاركون إلى المرحلة الثانية من قرية البطولة خلف حديقة أم سقيم، حيث ارتدى المتسابقون ملابس قيادة الدراجات الهوائية وانطلقوا لمسافة 90 كيلومتراً من قرية البطولة على امتداد شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم، ثم عادوا لتسليم الدراجة الهوائية وانطلقوا لسباق الجري على مضمار الجري الممتد على شاطئ أم سقيم وعادوا إلى نقطة النهاية في قرية البطولة.

وحل الدنماركي دانيل بايك جارد في المركز الثاني في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن 3:27:54 ساعات، وجاء الفرنسي بيير لي كور في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 3:33:01 ساعات، وفي فئة السيدات جاءت البريطانية لوتي لوكاس التي تقيم وتدرب في دبي في المركز الثالث بزمن 4:07:03 ساعات.



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شارك 46 رياضياً ورياضية من الإمارات في البطولة من بينهم 40 من الرجال و6 سيدات، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين من المحترفين في البطولة إلى 40 محترفاً ومحترفة من بينهم 27 محترفاً من الرجال و13 محترفة من السيدات، وكان من بين المحترفين الرجال المشاركين في البطولة 3 من أفضل 10 مصنفين على مستوى العالم، بالإضافة إلى المصنفة رقم 2 على العالم المحترفة السويسرية دانيلا ريف والمصنفة رقم 3 على العالم الألمانية لورا فيليب، كما وصل عدد الفرق المشاركة في النسخة السابعة من البطولة إلى 89 فريقاً.

الأكبر سناً



وكان من بين المشاركين الذين حضروا من خارج الدولة للمشاركة في البطولة السلوفيني برانكو ملينار البالغ من العمر 77 عاماً، والذي يعد المشارك الأكبر عمراً في البطولة، كما كان معه الكندية كيمبرلي ديتريش البالغة من العمر 46 عاماً.

وتؤكد استضافة دبي لتنظيم هذه البطولة سنوياً على مكانة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف الجهات لدعم قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية على النحو الذي يجعله يقوم بدوره في مجال صحة وسعادة أفراد المجتمع والمساهمة في القطاع الاقتصادي لإمارة دبي، وتعد هذه البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ومن أهم الأحداث التي تروج لوجهات دبي ومشروع جميرا السياحي ومحمية المرموم الطبيعية

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