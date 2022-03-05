800 لاعب في «دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يستضيف نادي شباب الأهلي منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، جولة دبي يومي 12 - 13 الجاري، تبدأ الفعاليات بمنافسات الشباب والأساتذة، ويقام باليوم التالي منافسات فئة الهواة والمحترفين، وتشهد البطولة مشاركة 800 لاعب من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الشباب والهواة والمحترفين والأساتذة، وينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وتحظى البطولة بأهمية كبيرة للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، حيث إنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية.

وترسخ البطولة نجاح جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وتقام 5 بطولات منها في الدولة في 2022، أولها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، جولة أبوظبي وأقيمت الشهر الماضي في جوجيتسو أرينا، وحققت نجاحاً كبيراً.



مكانة



وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة تحتل مكانة مهمة ضمن أجندة الاتحاد، ويوجد إقبال كبير على التسجيل فيها، وقال: نتوجه بالشكر إلى نادي شباب الأهلي ولكل أندية الدولة على التعاون الوثيق بينها وبين الاتحاد، ومساهمتها في إنجاح برامجه وأنشطته على مدار الموسم، بما يسهم في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها والعمل على اكتشاف المواهب في سن مبكرة لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين.

وأوضح البطران أن أبطال الجوجيتسو يحرصون على المشاركة في هذه البطولة نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها وتأثيرها المباشر على تصنيف اللاعبين وارتقائهم، وبالتالي تأهلهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

من ناحيته صرح مبارك المنهالي – مدير الإدارة الفنية بالاتحاد - أن البطولة تساهم في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين يستعدون للمشاركة في عدد من أهم الاستحقاقات العالمية ومنها بطولة آسيا للجوجيتسو التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.

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