تايلاند والهند وماليزيا في صدارة «آسيوية الشراع»

المصدر: أبوظبي: محمد صادق

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تختتم الأحد بالعاصمة أبوظبي، منافسات البطولة الآسيوية للشراع، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة، وتتصدر تايلاند والهند منافسات فئة الليزر «سي إيه 4» للشباب والفتيات على الترتيب، بينما تتصدر ماليزيا منافسات القوارب الشراعية فئة الليزر «سي إيه 6» حتى ما قبل منافسات اليوم الأخير من البطولة، التي يشارك فيها 18 دولة.

وتمكن لاعبو الهند من اعتلاء صدارة فئة الليزر «سي إيه 7»، إلى جانب منافسات قوارب الفورتي ناينر، فيما نجح لاعبو لاعبات هونغ كونغ في خطف الصدارة في منافسات قوارب «آر إس إكس»، إضافة إلى منافسات الكايت سيرف بفئتيها الفورمولا كايت، وآي كيو فويل.

وحضر فعاليات البطولة في منافسات الكايت سيرف الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الكايت سيرف.

منافسة قوية

وأكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن منافسات البطولة أكدت قوتها، لا سيما أن المنافسة القوية بين أكثر من دولة على صدارة أكثر من فئة تؤكد ذلك.

وشدد على أن الحدث كتب له النجاح قبل أن يبدأ، من خلال المشاركة الكبيرة لثماني عشرة دولة، وهو ما يؤكد قيمة الحدث ومكانة أبوظبي، التي تبهر الجميع دوماً بأي حدث يقام على أرضها.

ووجه الشكر لكل المشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورنا، كما وجه التحية لشركاء النادي على المجهودات الكبيرة، التي بذلت لنجاح الحدث القاري الكبير.

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