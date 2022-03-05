«أبوظبي 4» بطل افتتاحية «إكس كات الفجيرة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي منافسات الجولة الأولي من سباق الزوارق السريعة إكس كات، جائزة الفجيرة الكبرى، والتي أقيمت اليوم بكورنيش نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 13 زورقاً، واتسم السباق بالإثارة والندية بين المتسابقين، وانتزع زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي لقب الجولة الافتتاحية، وقطع مسافة السباق المقدرة بنحو 63 ميلاً بحرياً وتتضمن (16) دورة في 40 دقيقة و18 ثانية، وجاء في المركز الثاني زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي ماجد المنصوري، وراشد الطاير، فيما احتل الزورق الإيطالي 10 بقيادة جيوفاني كاربيتلا فورميلي فيندي المركز الثالث، وجاء زورق شرطة دبي، بقيادة عارف الزفين، ونادر بن هندي في المركز الخامس، ولم يكمل الزورقان الإيطالي 96 والأسترالي 12 السباق لتعرضهما لعطل فني حال دون إتمام الزورقين السباق.

وشهد السباق رفائيل كولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية منظم السباق الأول والثاني، وجمهور غفير.

ويقام الأحد السباق الرئيسي الثاني، وسيتم تتويج أبطال الجولتين الأولى والثانية عقب النهاية.

تهنئة

هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتفوق زورقي أبوظبي، مثمناً دعمه الدائم للفريق ولكل مشاركاته عبر البطولات العالمية، كما هنأ أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب أبطال زورقي أبوظبي 4،5 لنيلها المركزين الأول والثاني ضمن الجولة الافتتاحية، والتي تعتبر فاتحة جولات سباق الزوارق السريعة.

وقال: انتهى جزء صعب من المنافسة بتحقيق المراكز الأولى في أول سباق، وبقي أن نركز على السباق الرئيسي الثاني، والذي سيكون مفتاحاً أيضاً لاستمرار التفوق، وتأكيد السيطرة لزوارق أبوظبي.

من جهته هنأ أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أبطال أبوظبي بلقب الجولة الافتتاحية الأولى، مشيراً إلى أن السباق أقيم في أجواء رائعة، مكنت غالبية الزوارق من إكمال دورات السباق، منوهاً بأن جمهور الإمارة موعود بسباق ثان عصر الأحد، متمنياً التوفيق للجميع.

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