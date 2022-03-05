رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين.

ويتطلع ستة من السائقين السبعة الأوائل المشاركين في الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الجديدة إلى اختراق الكثبان الرملية العملاقة في منطقة الظفرة بنجاح.

وتضم قائمة نجوم الراليات الستة سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات في أول ظهور له في الإمارات، ويزيد الراجحي، وجاكوب برزيغونسكي، وماثيو سرادوري، وسيباستيان هالبيرن، ودينيس كروتوف، وجميعهم يرغبون بالانضمام إلى قائمة الفائزين بلقب الرالي المتميزين.

الجدير بالذكر أن ثلاثة من بين 38 سائقاً مشاركين في الرالي قد سبق أن فازوا بلقب رالي أبوظبي الصحراوي وهم البطل المدافع عن اللقب ناصر العطية، وستيفان بيترهانسل الفائز عدة مرات باللقب، والتشيكي مارتن بروكوب عام 2018. وكما هو الحال مع لقب الدراجات النارية، حيث يتواجد في البطولة سام سوندرلاند الفائز باللقب في عامي 2017 و2019، وتوبي برايس صاحب لقب عام 2016، وبابلو كوينتانيلا المتوج عام 2018، والبطل المدافع عن اللقب ماتياس والكنر.

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