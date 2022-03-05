تحدي أصحاب الهمم للتجديف اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يلتقي عشاق الرياضات البحرية اليوم مع فعالية التحدي «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» باستخدام قوارب التجديف «كاياك» ضمن سلسلة مهرجانات دبي المجتمعية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتقام الفعالية للعام الثاني على التوالي في أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم في قلب الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

ويصاحب الكرنفال إقامة منافسات سباق «نحن نجدف من أجل دبي» لقوارب التجديف «واقف» ويقام بإشراف لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء عبر 4 فئات، وهي الرجال للمحترفين والمواطنون لمسافة 3000 متر والفتيات والناشئون لمسافة 1500 متر.

وأكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الحدث الكبير يأتي ضمن أنشطة النادي المجتمعية تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي نقدر دعمها بهدف إنجاح التظاهرة.

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