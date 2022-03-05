«أبوظبي 4» بطل السرعة بمونديال «إكس كات الفجيرة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، بلقب سباق السرعة «كسر الكيلو» في بطولة الفجيرة للزوارق السريعة الجولة الافتتاحية لبطولة العالم «إكس كات». وجاء أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير ثانياً، والزورق الإيطالي 10 بقيادة الثنائي جيوفاني كاربيتلا فورميلي فيندي ثالثاً، فيما لم يتمكن زورق شرطة دبي، حامل اللقب، بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي من إكمال السباق لتعرضه لعطل فني، وينطلق زورقا أبوظبي 4 وأبوظبي 5 من البوابتين الأولى والثانية في السباق الرئيس اليوم بكورنيش الفجيرة بمشاركة 13 زورقاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز