«أبوظبي البحري» يضاعف جوائز بطولة صيد الكنعد

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية مضاعفة الجوائز المقدمة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد في جولتها الأولى، التي تختتم منافساتها غداً، ويشارك فيها نحو 370 قارباً.

يأتي ذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته البطولة من قبل المشاركين سواء في دورتها الحالية أو الدورات السابقة من قبل النواخذة والبحارة ومحبي الصيد والتحدي في مختلف إمارات الدولة، وبهدف تحفيز المشاركين وإعطاء إثارة أكبر للتحدي والمنافسة على المراكز الأولى.

وقال أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب، إن هذا القرار يأتي بهدف زيادة روح المنافسة في البطولة ما بين المشاركين، والتشجيع على إحياء البطولات التراثية والرياضية في أوساط الشباب والبحارة في الإمارات، وإحياء موروث الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر وشكل ملاذاً آمناً ومصدراً للخير الوفير، مشيراً إلى أنه سيتم اتباع الطرق التقليدية في صيد سمك الكنعد الذي يتواجد خلال مواسم معينة من العام.

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