شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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توج مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي الفرق الفائزة بمسابقة الدراجات الهوائية «رجال وسيدات»، التي أقيمت في جزيرة الحديريات في أبوظبي، ضمن المنافسة على درع قائد عام شرطة أبوظبي، في بطولة مدير عام شرطة أبوظبي للموسم الرياضي 2021 - 2022. وكرّم العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية الفرق الفائزة بالبطولة التي شاركت فيها 8 فرق تمثل القطاعات الشرطية.

وفاز قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول بمسابقة الدراجات الهوائية رجال، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول بمسابقة الدراجات الهوائية سيدات، وحاز على المركز الثاني «رجال» قطاع شؤون الأمن والمنافذ.

أما في مسابقة «السيدات» فقد حصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني.

وعلى المستوى الفردي «رجال» أحرز محمد الحوسني من قطاع الأمن الجنائي المركز الأول.

وعلى المستوى الفردي «سيدات» أحرزت الغالية عسكر من قطاع شؤون الأمن والمنافذ المركز الأول، وحصلت نورة أحمد من قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني.

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