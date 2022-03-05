بطولة الإمارات لـ «موتوسيرف» بكاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم الجولة الأولى من بطولة الإمارات لموتوسيرف على كورنيش العاصمة أبوظبي وعلى كاسر الأمواج بالتحديد وبمشاركة 34 متسابقاً يتقدمهم متسابقو الإمارات، الكويت، التشيك، بلغاريا، بريطانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، فلسطين، الفلبين، بلجيكا وإسرائيل.

3 فئات

وينطلق السباق اليوم على مرحلتين، المرحلة الصباحية والمرحلة المسائية، وتم تقسيم المشاركة ثلاث فئات وهي فئة الجونيور، وفئة التشالنجر وفئة الماستر، وستتألف كل مرحلة من عدة تصفيات يتم في نهايتها تحديد الفائزين والأوائل عبر كل فئة.

مكانة دولية

وتوجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، ومرحباً باسمه بكل الضيوف والمشاركين الحاضرين عبر تفاصيل البطولة، وأكد أن تنوع وتعدد الجنسيات المشاركة في البطولة يؤكد المكانة الدولية لبطولات النادي البحري وقال:

نلمس حضوراً وتفوقاً كبيرين للبطولات البحرية في العاصمة ويرسخ ذلك قوة البطولات والأحداث المنظمة مع الإقبال الكبير على المشاركة.

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