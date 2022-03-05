حشر آل مكتوم يشيد بالنقلة النوعية لتنس الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بالنقلة النوعية التي تحققت خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد.

والتي قادت لتحقيق مكاسب مميزة في تطور تنس الإمارات على المستويين المحلي والدولي، كما أشاد بالجهود التي تم بذلها وأسست لبيئة مميزة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً ورياضة التنس تحديداً، وبما يبعث على التفاؤل بمستقبل مميز في السنوات المقبلة، مقدماً الشكر للهيئة العامة للرياضة للتعاون والدعم في سبيل تطور التنس في الإمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد بحضور نائب رئيس الاتحاد أحمد عبد الملك أهلي، والأمين العام للاتحاد ناصر يوسف المرزوقي، والمدير المالي عمر حمد بوشهاب، والأعضاء علياء أحمد بوجسيم الفلاسي، وشماء بطي سيف القمزي، ومحمود خليفة البلوشي، وعبد الكريم رحمه عبد الكريم، وخليفة علي بن هندي.

وقال ناصر يوسف المرزوقي: تم تشكيل عدد من اللجان الرئيسية والفرعية، وهي لجنة الإعلام والتسويق برئاسة خليفة بن هندي واللجنة الفنية برئاسة محمود خليفة.

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