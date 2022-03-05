«أيرون مان دبي» تنطلق من شاطئ أم سقيم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات النسخة السابعة من بطولة «أيرون مان دبي للترايثلون» التي تقام في شارع جميرا بدعم مجلس دبي الرياضي وبمشاركة 2500 رياضي ورياضية من بينهم 1675 مشاركاً من خارج الدولة جاؤوا للمشاركة في البطولة.

وتبدأ منافسات البطولة بسباق السباحة في شاطئ أم سقيم بجميرا في الساعة السابعة صباحاً، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم.

وتقام منافسات الجري على مضمار شاطئ أم سقيم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً في مضمار الجري على امتداد الشاطئ.

وتشهد النسخة السابعة من البطولة منافسة قوية وخصوصاً بين بطلين عالميين هما الدنماركي دانيل بي كيجارد حامل لقب البطولة، والبطل الأولمبي النرويجي كرستيان بلومينفيلت.

حيث ضرب كلاهما موعداً مع الآخر خلال حديثهما في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس في فندق ميدان، وتكرر الأمر أيضاً مع حاملة اللقب السويسرية دانيلا ريف والبطلة الألمانية لورا فيليب المصنفة ثالثة على مستوى العالم، حيث أكدت كلاهما أن منافستها المباشرة ترفع مستوى التنافس وتزيد من قوة وإثارة الفعالية والحماس لحسم اللقب.

كما تحدث خلال المؤتمر الصحافي خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الحاج مدير البطولة.

وقال أحمد الحاج: «نرحب بأبطال العالم الذين يسافرون آلاف الأميال إلى دبي ويحرصون على المشاركة والتنافس كل عام في بطولة «أيرون مان دبي للترايثلون» التي تعد من أهم وأقوى بطولات الترايثلون في العالم وتستضيفها دبي للعام السابع على التوالي، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من الرياضيين من داخل وخارج الدولة الذين سارعوا على التسجيل في البطولة بمجرد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل حتى اكتمل العدد خلال 29 ساعة، وهذا يعد رقماً قياسياً جديداً لأسرع السباقات تسجيلاً للمشاركة.

وأضاف الحاج: «أصبحت هذه البطولة الدولية محطة مهمة تستقطب نخبة الرياضيين العالميين ، أكلمنا جميع الترتيبات لتنظيم هذا الحدث المميز».

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وقال خالد العور: «نرحب بكل المشاركين في البطولة من أبطال العالم والمحترفين الذين يحرصون على القدوم إلى دبي من مختلف دول العالم والمشاركة في هذه البطولة العالمية التي تعد من أهم وأبرز البطولات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ويحرص المجلس دائماً على توفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح تنظيم هذه البطولة المهمة التي يشارك فيها رياضيون من مختلف الأعمار والجنسيات».

وأضاف العور: «سعداء باستمرارية هذه البطولة هذه الاستمرارية وحرص الأبطال العالميين وهواة الترايثلون من مختلف دول العالم على الحضور والمشاركة فيها كذلك نمو أعداد المشاركين يدل على مكانة رياضة الترايثلون في دولة الإمارات، وأنها أصبحت وجهة عالمية مفضلة لأبطال وممارسي هذه الرياضة التي تتطلب أداءً بدنياً عالياً وإجادة لمختلف أنواع الرياضات، لقد أصبحت دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون لما تتمتع به من الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة المصممة بأحدث المعايير الدولية».

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