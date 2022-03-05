النصر يلتقي بني ياس في فاصلة «البلاي أوف» للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي النصر وضيفه بني ياس في السابعة من مساء اليوم، على ملعب صالة راشد بن حمدان، في المباراة الفاصلة على بطاقة التأهل الثانية إلى الدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، واللعب على درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال.

ويخوض الفريقان المباراة الفاصلة، بعدما تبادلا الفوز في مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي لدورة «البلاي أوف»، ويصعد الفائز منهما للقاء شباب الأهلي، والذي تأهل إلى الدور النهائي، بعد فوزه ذهاباً وإياباً على العين بنتيجة واحدة (3 - 1)، في المربع الذهبي للدورة.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب والإياب للدور النهائي لدورة «البلاي أوف» يومي 9 و12 مارس الجاري، وفي حال تبادلَ طرفا النهائي الفوز، تقام مباراة فاصلة 16 من الشهر نفسه.

ومن ناحية أخرى، تواجد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، في تدريبات رجال الطائرة بالنادي، وحض اللاعبين على مواصلة المستوى المميز الذي يقدمونه خلال الموسم الرياضي، ووصولهم للمربع الذهبي لبطولة الدوري العام للطائرة. وأكد ثقة الإدارة باللاعبين وبالجهاز الفني والإداري للفريق، وبما يقدمونه من مستويات كبيرة توجت بتواجدهم ووصولهم إلى هذه المرحلة الهامة من الموسم.

وأضاف إن رجال بني ياس قادرون على تحقيق اللقب الرابع لهم تاريخياً في بطولات دوري الطائرة، وعودة الدرع إلى خزائن الفريق مجدداً بعد أن أحرزوا آخر لقب لـ«السماوي» عام 2018.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز