تنافس مثير على ألقاب سباق دبي المجتمعي لقوارب واقف السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يلتقي عشاق الرياضات البحرية من جديد السبت مع سلسلة مهرجانات دبي المجتمعية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022 وستخصص هذه المرة لفعاليات كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف.

ويقام المهرجان من جديد والعام الثاني على التوالي في أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم في قلب الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وستظهر فريدة دائماً بإطلالات خلابة لم يسبق لها مثيل وحولها الممشى الجميل وسيزداد المنظر جمالاً مع فعاليات اليوم.

وتجمع التظاهرة الرياضية المجتمعية أصحاب الهمم في تحدٍّ جديد العام الثاني على التوالي في فعالية «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» باستخدام قوارب التجديف «كاياك» بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وبمشاركة نخبة الرياضيين من أندية أصحاب الهمم في الدولة يتقدمهم أبطالنا نجوم المنتخبات الوطنية.

وبصاحب الكرنفال إقامة منافسات سباق «نحن نجدف من أجل دبي» لقوارب التجديف «واقف» والذي سيقام بإشراف لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء وبمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع من محبي هذه الرياضة سوف يتنافسون على المراكز الأولى في أربع فئات وهي الرجال للمحترفين والمواطنون لمسافة 3000 متر والفتيات والناشئون لمسافة 1500 متر.

تظاهرة مجتمعية

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ستشهد البحيرة الكريستالية الخلابة في الحي الأول بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم الوجهة السكنية الفريدة السبت تظاهرة رياضية مجتمعية فريدة في كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف ضمن سلسلة مهرجانات دبي التي درج النادي على تنظيمها من حين إلى آخر تشجيعاً لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف محمد عبدالله حارب قائلاً إن الحدث الكبير يأتي ضمن أنشطته المجتمعية تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها شركة نخيل العقارية ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول والقيادة العامة لشرطة دبي – مجلس أصحاب الهمم ونادي دبي لأصحاب الهمم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و«ووتار ادفانشر - دبي» التي تقدم الدعم اللوجستي إضافة إلى لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء ونحن نقدر دعم هذه المؤسسات في إنجاح التظاهرة.

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