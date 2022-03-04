كرنفال التجديف الحديث في البحيرة الكريستالية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد البحيرة الكريستالية في الحي الأول بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم غداً كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية .

وتشهد التظاهرة الرياضية تحدياً جديداً لأصحاب الهمم ينظم للعام الثاني على التوالي ، حيث ينطلق كرنفال (نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم) في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على مسار انسيابي مخصص لهذه الفئة، حيث من المنتظر أن تجمع نخبة الرياضيين من أندية أصحاب الهمم في الدولة يتقدمهم أبطالنا من أصحاب الهمم وكبار نجوم المنتخبات الوطنية .

ويعقب كرنفال أصحاب الهمم إقامة منافسات سباق (نحن نجدف من أجل دبي) لقوارب التجديف الحديث (واقف) .

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن تنظيم هذا المهرجان المجتمعي الكبير يأتي تنفيذاً لخطط مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار في زيادة الاهتمام بالفعاليات المجتمعية وتشجيع أفراد وشرائح المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية البحرية والمائية في أجواء مثالية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، كما يحمل الحدث المرتقب رسالة بضرورة إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لإظهار مهاراتهم واكتشافها من جديد في رياضات تناسبهم، مؤكداً أن المهرجان الأول حقق أهدافه مما شجع على تكراره هذا الموسم وفي المكان نفسه.

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