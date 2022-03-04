بطولة فزاع للرماية بالسكتون.. الحسم غداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تختتم غداً بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدانه للرماية في منطقة الروية بدبي، ويشهد اليوم الأخير مسابقة رماية الهدف المفتوحة للرجال، وختام بطولة إسقاط الصحون للرجال، وذلك مع تواصل المنافسات بمشاركة قياسية ومستويات قوية.

وتقام اليوم تصفيات فئة رماية إسقاط الصحون للرجال، بعد إجراء مراسم القرعة وتقسيم الـ 56 فريقاً التي تضم 112 رامياً على 7 مجموعات، تضم كل منها 8 فرق، حيث تقام المنافسات بنظام المواجهة بين الفرق التي تضم في كل منها اثنين من الرماة، على أن تتأهل الفرق التي تتجاوز هذه التصفيات إلى المحطة الختامية المقررة يوم غدٍ ، وذلك في وقت تتواصل فيه التصفيات اليومية لرماية الهدف للفئة المفتوحة للرجال.

واعتبر العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة، أن النسخة الحالية تتميز بالمشاركة الكبيرة خصوصاً في فئة إسقاط الصحون.

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