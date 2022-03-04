«هملولة» تهدي «هجن الرئاسة» سيف الإمارات في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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أسدل الستار يوم أمس، على فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على مدار 12 يوماً، واشتمل على 351 شوطاً، منها 44 شوطاً خصصت للرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل.

وشهد ختام المهرجان، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، واشتمل يوم الختام على تحديات رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كلم، حيث فازت هجن الرئاسة بثلاثة رموز «هاتريك»، أبرزها سيف الإمارات عبر «هملولة»، إلى جانب «ملهي» الحائز على شوط البندقية للزمول المفتوح، و«أشقر» في شوط الشداد للزمول المحليات، بينما ظفرت هجن الشحانية، بخنجر الحول المحليات، بواسطة «الوسمية».

وبعد ختام السباقات، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين بالرموز في منافسات القمة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشخصيات الرياضية والملاك، وجمهور غفير من محبي سباقات الأصائل.

نجاح

وبالعودة إلى مجريات سباقات ختام المهرجان، سطرت «هملولة» لهجن الرئاسة، بقيادة علي بن جميل الوهيبي، اسمها بحروف من ذهب، بعد انتزاعها سيف الإمارات للحول المفتوح، لتهدي هجن الرئاسة، ثامن الرموز في مهرجان ختامي المرموم، مسجلة زمناً قدره 12:03:2 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «كلثم» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، بينما احتلت «مطفية» لهجن الرئاسة، بقيادة علي جميل الوهيبي، المركز الثالث.

وحلق «ملهي» بالبندقية الذهبية للزمول، في الشوط المفتوح، بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12:22:6 دقائق، وجاء في المركز الثاني «فلج» لهجن الشحانية، بقيادة جابر سالم فاران المري، وحل ثالثاً «الذيب» لهجن العاصفة، بقيادة غياث الهلالي. وظفرت «الوسمية» لهجن الشحانية، بخنجر الحول المحليات، بقيادة المضمر سالم فاران المري، مسجلة زمناً قدره 12:07:8 دقيقة، وجاءت «سياسة» و«براقة» بشعار هجن العاصفة، وقيادة غياث الهلالي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ونال «أشقر» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر الظافر علي جميل الوهيبي، الشداد في شوط الزمول المحليات، مسجلاً زمناً قدره 12:28:3 دقيقة، وحل «مسيان» و«ثمين» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر الظافر ثانياً وثالثاً على التوالي.

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