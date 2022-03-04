5 بطولات قارية وعالمية يترقبها أبطال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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تزخر أجندة مشاركات منتخب الإمارات للجوجيتسو بالعديد من الاستحقاقات القارية والدولية المهمة في موسم 2022، من بينها 5 بطولات في ثلاث مناطق مختلفة خلال الفترة من مارس الجاري وحتى نوفمبر المقبل. وتُمثّل هذه الفعاليات الرياضية المرموقة محطات مهمة في المسيرة الاحترافية للاعبين، حيث تتيح لهم اختبار مهاراتهم من جديد على المستويين القاري والعالمي، وتعزيز ثقتهم التي اكتسبوها على مدار المواسم الماضية بفضل أدائهم المميز وإنجازاتهم العديدة في كل المحافل.

ويتوجه أبطال الجوجيتسو بين 27 - 31 مارس المقبل إلى مملكة البحرين للمشاركة في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية، وسيكون التحدي المهم الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2022 عندما يشارك نخبة نجوم منتخبنا في دورة الألعاب العالمية 2022 في برمنغهام بولاية ألاباما ، كما ستنطلق دورة الألعاب الآسيوية«الآسياد» في الصين في شهر سبتمبر 2022.

وسيتجدد الموعد مع استقبال العاصمة أبوظبي لأبرز لاعبي الجوجيتسو حول العالم للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو تحت مظلة الاتحاد الدولي في نهاية أكتوبر.

أما الحدث العالمي الكبير والذي يمثل المحطة الخامسة المهمة فهو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر 2022 التي سيشارك فيها اللاعبون وسط أقوى نجوم العالم للمنافسة على أضخم الجوائز في الكرنفال السنوي الكبير.

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