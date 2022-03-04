80 لاعباً في بطولة شرطة دبي للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق في الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات النسخة الثانية من «بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس» الأكبر من نوعها في الدولة التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مجلس دبي الرياضي وتحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، وتقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا للتنس في دبي بمنطقة الجداف، وتستمر منافساتها حتى يوم الاثنين المقبل، برعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية».

ويشارك في البطولة 80 لاعباً، وتتميز بكونها أكبر بطولة تنس محلية تقام في الدولة من حيث قيمة جوائزها وعدد المشاركين فيها خصوصاً مع مشاركة أبطال النسخة الماضية الإماراتي عمر بهروزيان واللوكسمبورغي كريستوف نيكولز وعشرة من لاعبي منتخب الإمارات إضافة إلى بطلة النسخة الماضية البلغارية ايفا بوسعاد ووصيفتها الهندية غولاتي ولاعبين دوليين مميزين من مختلف الجنسيات.

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