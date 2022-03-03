شباب الأهلي إلى نهائي دوري الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل شباب الأهلي إلى الدور النهائي لدوري الكرة الطائرة، بعد تكرار فوزه على مضيفه العين بنتيجة 3-1، على ملعب صالة استاد خليفة بن زايد، أول من أمس، في إياب الدور قبل النهائي في دورة «البلاي أوف».

وسبق أن فاز شباب الأهلي بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب 26 فبراير الماضي، بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وينتظر «فرسان دبي» في الدور النهائي الفائز من المباراة الفاصلة بين النصر وضيفه بني ياس غداً، بعدما تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب والإياب للدور النهائي لدورة «البلاي أوف» يومي 9 و12 الجاري، وفي حال تبادلَ طرفا النهائي الفوز، تقام مباراة فاصلة 16 من الشهر نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز