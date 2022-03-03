409 مشاركين في بطولة عجمان للسباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة، تنظيم فعاليات بطولة عجمان الثانية للسباحة المجرى القصير، يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 409 سباحين وسباحات، من 13 نادياً وأكاديمية، في مسبح جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وهي ثاني بطولة سباحة مجرى قصير تقام في تاريخ إمارة عجمان، بعد نجاح البطولة التي أقيمت في فبراير 2020 قبل جائحة «كورونا».

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، سعادته بانطلاق بطولة عجمان الثانية للسباحة، حيث يساعد ذلك في انتشار اللعبة، وقال: «نسعى في مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى انتشار اللعبة في كل مكان، وإعطاء الفرصة للأكاديميات الخاصة، للعمل مع الأندية، من أجل زيادة قاعدة المشاركين والمنافسة، ونجاح بطولة عجمان للسباحة الأولى، ساهم بشكل كبير في الوصول لشريحة جديدة من السباحين».

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