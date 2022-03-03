اتحاد ألعاب القوى ينظم بطولة المرأة في خورفكان

المصدر: خورفكان- البيان الرياضي

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ينظم اتحاد ألعاب القوى بطولة المرأة بعد غدٍ، على مضمار نادي خورفكان للناشئات والسيدات، وتتضمن مسابقات المشي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي، رمي الرمح، ورمي القرص.

وتتزامن البطولة مع يوم المرأة العالمي، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لما تقدمه المرأة الإماراتية في المجال الرياضي، ليس فقط على مستوى الإنجازات وتحقيق البطولات، بل أيضاً على مستوى الجانب الإداري وتقلد المناصب.

وأسهمت المرأة بشكل فاعل في جميع المجالات، منها الجانب الإداري، إذ أظهرت الإنجازات الإدارية المتنوعة براعتها وتميزها ودورها الفاعل في إثراء الحياة الإدارية، تتويجاً للدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، والذي كان له أبلغ الأثر في التطور الذي شهدته رياضة المرأة في كل المجالات لعكس الصورة المشرفة عن الوطن واستدامة نهضته وتقدمه.

وفي الوقت نفسه، أعلن نادي أثليتكس لألعاب القوى، عن رغبته بالمشاركة في بطولات أم الألعاب خلال المرحلة المقبلة من الموسم الحالي لأهمية الاستفادة من الأجواء التنافسية التي ترافق هذه البطولات والتنظيم الجيد الذي كان حاضراً في المنافسات الماضية، بما يمثل الإضافة القوية التي تعزز الاستفادة من هذه التجارب بعد موافقة اتحاد ألعاب القوى على مشاركة الأندية الخاصة في البطولات التي ينظمها لتعزيز التطور الفني بين اللاعبين واللاعبات.

وقالت المدربة ليزا كامبل، إن مثل هذه المشاركات مهمة للغاية في رفع قدرات اللاعبين واللاعبات وتمنحهم الخبرة الميدانية الجيدة وتساهم بقدر كبير في الوصول إلى المستوى الفني المطلوب من خلال الاحتكاك والاستفادة من التجارب المرتبطة بإمكانات المشاركين من الفئات المختلفة في البطولات.

وأشارت إلى أن نادي ألتمت أثليتكس، شارك بعدد 10 لاعبين ولاعبات في بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى الماضية بنادي الثقة في الشارقة، وسط أجواء التحدي والمنافسة القوية بين المشاركين الذين أظهروا رغبة قوية في التتويج بالمراكز الأولى وحصد النتائج الجيدة، مضيفة إلى أن حصيلتهم من هذه المشاركة كانت 9 ميداليات ذهبية.

وأضافت: «سعداء بالمشاركة في البطولات التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى، والمسابقات بكل تأكيد رائعة جداً، وتشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة، ونشكر اتحاد ألعاب القوى على دعوتنا، هذا الأمر يعني الكثير من الأمور الإيجابية التي نرجو أن تمثل دافعاً جيداً لنا حتى نتمكن من إظهار المردود الجيد مع الأندية المشاركة».

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