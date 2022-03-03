122 لاعباً في نهائي دوري المصارعة الشاطئية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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اعتمدت اللجنة الفنية للمصارعة باتحاد المصارعة والجودو، مشاركة 122 لاعباً من 11 نادياً على مستوى الناشئين والأشبال في نهائي دوري المصارعة الشاطئية للأشبال والناشئين الذي يقام يوم غدٍ بشاطئ منطقة الخان في الشارقة، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بعد إغلاق باب الاشتراك حسب لائحة البطولة، وستجرى عملية الميزان للمشاركين مساء اليوم، وفقاً للشروط الفنية والتنظيمية التي أعلنت سابقاً.

وأعلنت اللجنة الفنية مشاركة أندية العين، دبي، الأنصار الشارقة، خورفكان واتحاد كلباء والفجيرة للفنون القتالية في بطولة الناشئين، فيما ضمت بطولة الأشبال فرق أندية دبي،الأنصار الشارقة، اتحاد كلباء وخورفكان والفجيرة للفنون القتالية،وستجرى اليوم قرعة البطولة والميزان بإشراف المدير الفني للاتحاد.

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