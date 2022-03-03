مصري يسحب مترو الأنفاق بذراعيه ويدخل غينيس كأقوى رجل في العالم

المصدر: البيان

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دخل مصارع مصري اسمه أشرف كابونجا موسوعة غينيس لأرقام القياسية كأقوى رجل في العالم بعدما سحب بذراعيه مترو الأنفاق الذي يبلغ وزنه 300 طناً.

وروى كابونجا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور تفاصيل كسره الرقم القياسي، قائلا: «أصبحت منذ أيام أقوى رجل على مستوى العالم طبقًا لغينيس بعد أن قمت بسحب مترو الأنفاق بذراعي، وتبلغ حمولة المترو 300 طنا".

وأشار المصارع المصري إلى أنه كان لديه حلم في كسر الرقم القياسي الماليزي والذي سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنًا بأسنانه عام 2003، وكذلك كسر الرقم القياسي الأسترالي والذي سجل بـ204 أطنان عام 2021.

وحصل المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، على تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسرة للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذي حققه أحد الهنود وقام والذي قام بسحب شاحنة بوزن 13 طنا.

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