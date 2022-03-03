«الإمارات للدراجات» بطل سباق لوسامين

المصدر: بروكسل - وام

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أحرز الإيطالي ماتيو ترينتين دراج فريق الإمارات فوزه الشخصي الأول، والعاشر للفريق هذا الموسم، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق لو سامين الذي أقيم أول من أمس في بلجيكا على مسار بطول 209 كم، انطلاقاً من كوارينيون وصولاً إلى دور.

وتمكّن الإيطالي البالغ من العمر 32 عاماً من الانضمام إلى المجموعة المتقدمة التي تألفت من 8 دراجين، قبل أن ينطلق مع الوصول إلى الجزء المرصوف بالحصى في آخر 20 كم لينتزع الفوز بالمركز الأول.

وقال ترينتين: «كان السباق جيداً رغم صعوبته ومستوى المنافسة الشديد منذ لحظاته الأولى».

وكان ترينتين قد استفاد من مستوى لياقته في الكيلومترات الأخيرة من السباق، حيث تمكن من مواجهة منافسه فيكتور كامبنارت (لوتو - سودال) الذي بذل قصارى جهده للحاق بالنجم الإيطالي، قبل أن ينطلق الأخير بأقصى سرعته في أداء هجومي مذهل مكّنه من الفوز بالمركز الأول متقدماً بفارق ضئيل عن منافسه الفرنسي هوغو هوفستيتر (أركيا - سامسيك) الذي حل ثانياً.

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