18 فعالية رياضية تجمع آلاف المشاركين نهاية الأسبوع بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشارك الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة في الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية التي تقام في مختلف مناطق دبي، وتنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويصل عددها إلى 18 فعالية متنوعة.

وتتصدر بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان 70.3) قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري، ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية من بينهم 1675 مشاركاً من خارج الدولة جاؤوا للمشاركة في البطولة التي تنظم بدعم مجلس دبي الرياضي، وتنطلق منافساتها في الساعة السابعة صباح بعد غد من شاطئ أم سقيم.

ويتقدم المشاركين فيها البطل الأولمبي كرستيان بلومنفيلت صاحب الرقم القياسي العالمي إلى جانب نخبة من أبطال العالم والمصنفين الأوائل على مستوى العالم في هذه الرياضة، ويعقد في الساعة الرابعة مساء اليوم مؤتمر صحافي في فندق ميدان للكشف عن التفاصيل الفنية والمناطق التي تتم فيها المنافسات، ويتحدث فيه أبطال العالم المشاركون في البطولة.

وينظم مجلس دبي الرياضي السبت المقبل فعالية «مغامرات حتا للسيدات» التي تتضمن أنشطة عدة مخصصة للسيدات فقط تقام في منطقة حتا تتنوع بين التجديف بالكاياك والمسير الجبلي (هايك) والعديد من الأنشطة والمسابقات المجتمعية الممتعة والمتنوعة وتتاح المشاركة في الفعالية لجميع النساء من عمر 16 فما فوق.

وتنظم شرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس ومجلس دبي الرياضي النسخة الثانية من (بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس) التي تقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا، وتستمر حتى 14 مارس الجاري برعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية».

تشجيع

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليتين مجتمعيتين يومي السبت والأحد المقبليين تشجيعاً للهواة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وبالأخص الرياضات البحرية، وستكون الفعالية الأولى «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» التي ستكون مخصصة لأصحاب الهمم الذين يخوضون كرنفالاً استعراضياً بقوارب كاياك في إطار جهود النادي لدمج أصحاب الهمم مع المجتمع.

وتوفير فرصة لهم لخوض تحديات جديدة، وستكون الفعالية الثانية «نحن نجدف من أجل دبي» المخصصة للهواة من مختلف الفئات والأعمار وكل المستويات البدنية، وتقام الفعاليات في البحيرة الكريستالية؛ ذلك المسطح المائي الخلّاب في قلب دبي النابض ضمن ضاحية «دستريكت ون» السكنية في مشروع مدينة محمد بن راشد الفخم بإحدى البحيرات الكبرى في مشروع ميدان بمنطقة ند الشبا.

ويشارك أكثر من 1000 متسابق في تحدي قوارب التنين - فستيفال سيتي الذي يقام في مرسى بلازا أمام دبي فستيفال سيتي يومي السبت والأحد المقبليين، وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة بمقره بطولة فرق الشطرنج السريع 2022 المفتوحة للرجال والسيدات من فوق عمر 12 عاماً، وتقام بطولة ريد بل كار بارك دريفت التي تنظم في سوق المرفأ بجزيرة ديرة، ويقام سباق بنك دبي التجاري للجري في النخلة الذي يقام السبت المقبل في جزيرة نخلة جميرا.

وتتواصل بطولة الكأس الذهبية للبولو التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو في مقره وتختتم 5 الجاري، كما تتواصل منافسات النسخة الثامنة من البطولة المفتوحة للبولينغ التي ينظمها مركز دبي الدولي للبولينغ في مقره وتستمر حتى 13 مارس.

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