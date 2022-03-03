«ختامي المرموم» يصل إلى محطته الأخيرة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ظهر أمس ختام منافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022 «ختامي المرموم»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وشهد تنافس 162 مطية على رموز سن الحول والزمول لمسافة 8 كلم.

ويصل «ختامي المرموم» ظهر اليوم إلى محطته الأخيرة، التي تشهد تحديات الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وستكون الانطلاقة بالزمول المحليات التي ستتنافس على الشداد ونصف مليون درهم، بينما يشهد الشوط الثاني منافسة الذلل المحليات على الخنجر ونصف مليون درهم.

وبالمقابل تتصارع الزمول في الشوط المفتوح على البندقية الذهبية ومليون درهم وسيكون سيف الإمارات هو الهدف في الشوط الرئيسي للحول المفتوح، وسيحصل الفائز به على جائزة نقدية قيمتها مليوني درهم.

يذكر أن «عجايب» لهجن العاصفة هي صاحبة اللقب في نسخة عام 2021، بينما حلت «شنذارة» بالشعار ذاته في المركز الثاني، ويتوقع أن يشهد شوط السيف في مهرجان المرموم 2022 منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة.

تنافس

وشهد يوم أمس تنافساً قوياً بين المطايا، وأكد شعار فرج علي بن حمودة الظاهري على تميزه من خلال نجاحه في حصد ثاني السيوف بميدان المرموم في موسم سباقات الهجن 2022، فبعد حصول «اليمامة» على سيف سمو ولي عهد دبي، تقدمت «زريج» الحول في الشوط المفتوح وأهدت مالكها سيف الإمارات لأبناء القبائل.

وبالمقابل أضاف «مبهر» المملوك لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي الرمز العاشر إلى رصيده، ورابع رموزه هذا العام، بفوزه بالبندقية الذهبية للزمول في الشوط المفتوح.

وتمكنت «الريف» المملوكة لـ أحمد مطر ماجد طارش الخيلي من حصد سيف الإنتاج للحول المفتوح ومبلغ مليوني درهم، بعد نجاحها في حسم المعركة على الشوط الأول .

ولم يخيّب «موج» المملوك لـ أحمد سلطان الحلامي الترشيحات، وكان عند الموعد في ثاني الأشواط للزمول للإنتاج، وتمكن من حصد الشداد ومليون درهم.

واستطاعت «الشاهينية» بشعار منصور سعد بن قذله الأحبابي أن تكسب معركتها مع الحول المحليات على خنجر ختامي المرموم وجائزته النقدية البالغة مليوني درهم.

ونجح «منهي» بشعار مرغم في إضافة رابع الرموز إلى رصيد إنجازاته بحصوله على شداد الزمول المحليات والمليون درهم وإهداء مالكه حمد راشد غدير ناموساً غالياً، بعد أن تمكن من الظفر بالمعركة القوية في 12:26:7 دقيقة.

أشواط القدرة

بدأت سباقات اليوم الحادي عشر لمهرجان «ختامي المرموم» في الفترة الصباحية بإقامة أشواط القدرة لمسافة 11 كلم، وتمكنت «الشاهينية» المملوكة لمؤسسة هجن العاصفة وتحت قيادة غياث الهلالي من حصد ناموس الشوط الرئيسي للحول بوصولها خط النهاية في 17:51:4 دقيقة.

أما شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ فقد ذهب لمصلحة «راهي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر سالم سعيد منانه، في زمن بلغ 18:28:7 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز