القائد العام لشرطة دبي يستقبل اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وذلك بنادي ضباط شرطة دبي.

ووجه سعادة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، التهنئة إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على النتائج المميزة التي حققها فريقا شرطة دبي للرجال والسيدات في منافسات النسخة السادسة من البطولة، وعلى نيل تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي منح أعضاء الفريق ميدالية خدمة المجتمع، بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى الفرق والفردي في البطولة التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل.

وقدّم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، درعا تكريمية لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وأعضاء فرق العمل، بحضور محمد الموسى رئيس اللجنة الفنية للبطولة ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية، حيث أشاد سعادة عمير بأداء ونتائج ومستوى التمثيل المشرّف لأعضاء فريقي الرجال والسيدات في البطولة الأكبر من نوعها والتي تستقطب مشاركة المئات من الدراجين الإماراتيين ومختلف الجنسيات للمشاركة في المنافسات المختلفة التي يتضمنها برنامج الدورة كل عام.

وأكد أن المستوى العالي الذي قدمّه أعضاء فريقا شرطة دبي للرجال والسيدات ساهم في زيادة قوة التنافس وتقديم صور رائعة من المهارات والأداء الفني العالي الذي مكنهم من تحقيق الألقاب الفردية والفرقية، وهو الأمر الذي يؤكد دعم معالي الفريق عبد الله خليفة المري للفرق وتوفير كل سبل النجاح لهم.

وقدّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الشكر لسعادة عمير بن جمعة الفلاسي وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة على تنظيم البطولة والجهود الكبيرة المبذولة لإضافة الجديد والمميز في كل عام لتحقيق أهداف البطولة الرياضية والمجتمعية، وأكد أن الرياضة تحتل مكانة مميزة في نهج القيادة العامة لشرطة دبي على مستوى ممارسة الرياضة عموما وكذلك على مستوى التنافس في البطولة من خلال انتقاء وتأهيل أفضل المواهب الرياضية وتوفير الأجواء المناسبة لها للتألق والتنافس بأعلى المستويات.

وقال: "شعارنا المشاركة في البطولات للتنافس وليس من أجل المشاركة وحسب، ونحن نؤمن أننا من خلال الإعداد الجيد للاعبينا وزجهم للتنافس على الألقاب سنساهم بدورنا في جهود تطوير الرياضة في الدولة من خلال رفع مستوى المنافسة بين جميع المشاركين، وسيكون هذا نهجنا في جميع البطولات التي نشارك فيها وبمختلف الرياضات وبأفضل الرياضيين الذين يرتقون لمستوى آمالنا وتطلعاتنا وأهدافنا الرياضية".



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