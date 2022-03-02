«الشارقة الرياضي» يكرم شركاء النجاح في طواف الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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احتفى مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، بشركاء النجاح والداعمين لطواف الشارقة الدولي السابع للدراجات، الذي أقيم خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير الماضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار «50 عاماً في حب سلطان»، وذلك بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف وممثلي الرعاة والداعمين من الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، كما حضره عدد من رؤساء مجالس إدارات أندية الإمارة، وأعضاء اللجنة المنظمة، ورؤساء اللجان الفرعية.

بدأ الحفل بعرض لفيلم تسجيلي جميل عن النسخة السابعة للطواف، الذي أقيم بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، وحرص رئيس المجلس على شكر كل من أسهم في النجاح من خلال اللجنة المنظمة، وأشاد بروح الفريق، مؤكداً أن النجاح يجب أن يحفز الجميع لتحقيق المزيد والأفضل في النسخة المقبلة.

وأثنى عبدالملك جاني في كلمته على التعاون والتنسيق المثالي، الذي تم بين أفراد فريق العمل التنظيمي باللجنة من ناحية، والجهات والمؤسسات الراعية والداعمة من ناحية أخرى، مؤكداً أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة للطواف منذ دورته الأولى كانت أكبر ضمانة، وأهم حافز في النجاح الذي تحقق.

تم في الحفل تكريم الرعاة وممثلي المؤسسات والجهات المساهمة في التنظيم وهى: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة صناعة وتجارة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ومصرف الشارقة الإسلامي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، ومطار الشارقة الدولي وقناة الشارقة الرياضية وقناة دبي الرياضية، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» وبلدية الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وقرية الشعب واتحاد الإمارات للدراجات وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والمدينة الجامعية بالشارقة ومركز الشارقة للتطوع وشركة «بيج شو» لتنظيم الفعاليات، وشركة بيئة، بجانب الجهات المتعاونة: دائرة التخطيط و المساحة، وهيئة التعليم الخاص، ونادي خورفكان ونادي مليحة واتحاد كلباء وسيدات وادي الحلو ومجمع شموس العقارية.

كما تم تكريم رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية.

وفي الختام جدد عيسى هلال شكر وتقدير مجلس الشارقة الرياضي لكل المجهودات، التي بذلت وتوجت بنجاح الحدث، حيث سيعد ذلك دافعاً أكبر لمواصلة سلسلة النجاحات، من خلال البطولات والأحداث الرياضية المقبلة في الإمارة.

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